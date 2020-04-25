Терапия и реанимация закрылись в усть-катавской больнице

Отделения пришлось закрыть из-за дочери больной коронавирусом пациентки, работающей в медучреждении.

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Ситуация по коронавирусной инфекции продолжает ухудшаться в Челябинской области. К остальным городам присоединился и Усть-Катав: там из-за больной коронавирусом пациентки пришлось закрыть отделение терапии и реанимации Медсанчасти 162, передаёт издание «Усть-Катавская неделя».

Так, по словам первого заместителя главы Усть-Катавского городского округа Сергея Пульдяева, на 18:00 24 апреля на строгой самоизоляции с предписанием от Роспотребнадзора находится 31 человек, 7 из которых прибыли из неблагополучных территорий, 10 — совместно проживающие с ними люди и 14 человек — контактные.

23 апреля из онкологического отделения больницы Златоуста выписали 85-летнюю жительницу Усть-Катава, имеющей коронавирусную инфекцию. Сейчас она вновь госпитализирована, только уже с диагнозом COVID-19, и получает всё необходимое лечение. Её состояние между лёгкой и средней степенью тяжести.

«Помимо родных, с женщиной контактировали почтальон, доставившая пенсию, и участковый. Им, в том числе семье почтальона, также вручены предписания об обязательной самоизоляции. Подъезд, где проживает женщина, уже обработан»,— сообщает «Усть-Катавская неделя».

Кроме того, подтверждён диагноз и у 59-летней жительницы Усть-Катава. Как сообщил главный врач Медсанчасти 162 Александр Мингалёв, с 10 по 17 апреля женщина лежала в этой больнице в терапевтическом отделении, потом была выписана. Однако её состояние не улучшалось, и было решено направить её в Миасс на компьютерную томографию. 24 апреля стало известно, что у женщины коронавирус.

Поскольку её дочь работает в реанимационном отделении больницы, то было принято решение полностью закрыть его и терапевтическое отделение вместе с пациентами и сотрудниками. У всех будет взят анализ на COVID-19. При этом больных не выписывают и новых не принимают.

«Больница полностью закрыта для посещений. Составляем списки тех, кто уже успел выписаться, но проходил лечение вместе с положительной по коронавирусу больной»,— цитирует издание Александра Мингалёва.

Экстренные больные будут поступать в хирургическое отделение Медсанчасти, в поликлиниках закрываются все плановые приёмы, принимать будут только экстренных больных. То же самое и в стоматологиях.

Сейчас власти Усть-Катава решают вопрос о введении дополнительных мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.