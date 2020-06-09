Четыре человека скончались от коронавируса за прошедшие сутки в Челябинской области

В регионе зафиксирован новый рекорд по смертям.

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135 новых случаев заражения коронавирусом зафиксированы в Челябинской области. Также в регионе поставлен новый рекорд по количеству смертей от заболевания — ковид стал причиной смертей 4 человек. Свежие данные опубликовали в пресс-службе министерства здравоохранения.



По данным оперативного штаба, на утро вторника, 9 июня, в Челябинской области потдтверждено 4 129 случаев. При этом лечение продолжают 2 083 человека, а 100 были выписаны из больниц за прошедшие сутки.

«Всего 1967 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. 16 граждан переведены в медицинские учреждения по месту прописки в другие регионы РФ»,— сообщили «Первому областному» в пресс-службе минздрава области.

Четыре человека скончались за прошедшие сутки. Трое из них были в возрасте 80+. Причиной смерти всех стал COVID-19. Отметим, что за весь период пандемии в Челябинской области умер 61 человек с коронавирусом.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека от COVID-19: пациент, 80 лет, пациентка, 88 лет, пациент, 60 лет, пациентка, 81 год»,— добавили в ведомстве.

Сейчас граждане с подтверждённым коронавирусом находятся в инфекционных отделениях городских больниц. Они содержатся в изолированных боксах и получают все необходимое лечение. Люди, без клинических проявлений и не входящие в группы риска, проходят лечение на дому, под постоянным присмотром врачей.

По вопросам коронавирусной инфекции работает специальная горячая линия минздрава области. Можно обратиться, позвонив на номер: 8 (351) 240-15-16. Официальная информация по COVID-19 размещена на сайте коронавирус74.рф.

До 14 июня 2020 года в регионе действует режим повышенной готовности. Выходить из дома следует только в случае крайней необходимости. В общественном месте обязательно нужно надевать маску.