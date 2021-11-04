В Челябинской области 548 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 4 ноября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели больше 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 548 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 112 тысяч 859 человек.

На лечении остаются 16 тысяч 205 пациентов. Накануне из больниц выписали 199 человек, всего с начала пандемии болезнь победили 90 тысяч 977 южноуральцев.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 29 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии на Южном Урале от инфекции умерли 5 тысяч 615 человек.

Напомним, в Челябинской области режим нерабочих дней продлили с 8 по 12 ноября включительно с сохранением за работниками заработной платы.

Вузы и колледжи Челябинской области с 8 ноября должны отправиться на дистант. Удаленное обучение для них продлится до 14-го числа.



Власти призывают в длинные нерабочие дни поберечь свое здоровье: оставаться дома, избегать контактов с другими людьми и пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Сейчас в Челябинской области открыты 143 стационарных пункта, где жители региона могут поставить прививку. Всего задействовано в проведении вакцинации 60 медицинских организаций. Также развернут 71 мобильный пункт вакцинации. Полный список адресов — в нашем материале. Читайте также: как подготовиться к прививке от коронавируса — рекомендации Роспотребнадзора.

