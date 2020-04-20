Пик заболеваемости коронавирусом в России может прийтись на следующую неделю

В скором времени страна может выйти на плато.





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Пик заболеваемости коронавирусом может быть достигнут на следующей неделе. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, есть надежда увидеть выход на плато уже скоро.



«Дождемся следующей недели. Мы все-таки сидим уже все на карантине три недели, получается», — цитирует Дмитрия Пескова РИА Новости.

Также Дмитрий Песков напомнил, что число заражённых росло, а это значит, что Россия ещё не вышла на плато. Также Дмитрий Песков добавил, что решения о дальнейшей борьбе с коронавирусом будут приняты в течение недели.

Сложившуюся ситуацию представитель Кремля назвал «авральным временем», требующим ежедневной работы главы государства. Дмитрий Песков напомнил, что федеральные власти выделяют деньги на закупку аппаратов ИВЛ и на оборудование койко-мест.

«Фабрики работают в три смены, но они не справляются с количеством заказом», — сказал Дмитрий Песков в эфире программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Напомним, что в России число заболевших коронавирусом приблизилось к 43 тысячам. 361 пациент скончался, более 3 тысяч вылечились. В Челябинской области в общем зафиксировано 83 случая заражения, из которых 35 человек вылечилось.