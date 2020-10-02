Семь школьников заразились коронавирусом в Челябинской области

Региональный Минздрав обновил статистику.

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Министерство здравоохранения Челябинской области сегодня, 2 октября, обновило статистику по заболеваемости коронавирусом в регионе. Так, на сегодняшний день подтверждено 16 919 случаев заболевания ковидом. Из них 90 — новые случаи.

В том числе заболели 7 школьников. При этом, за прошедшие сутки ни один класс не был закрыт и отправлен на дистанционный режим работы.

«Больных COVID-19 сейчас 3 475 человек. За прошедшие сутки выписаны 12 человек. Всего 12910 пациентов выздоровели и выписаны из больниц», — сообщили в Минздраве Челябинской области.

Также за прошедший день в регионе умерли 5 человек. От коронавируса скончались двое мужчин в возрасте 51 год и 80 лет. От сопутствующих заболеваний скончался 61-летний мужчина, у него была атеросклеротическая болезнь сердца, легочно-сердечная недостаточность. Также умер 73-летний пациент. У него был острый инфаркт миокарда и гипертоническая болезнь с поражением сердца. И за прошедшие сутки умерла 85-летняя женщина, у нее был диффузный сетчатый кардиосклероз и гипертоническая болезнь.

Напоминаем, что если вы почувствовали недомогание, у вас появились все признаки простуды, то следует немедленно самоизолироваться дома и вызвать врача. Ни в коем случае не занимайтесь самолечением.