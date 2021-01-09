В Челябинской области за сутки выявили 294 случая заболевания COVID-19

Умерло десять пациентов

В Челябинской области за прошедшие сутки выявлено 294 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии COVID-19 подтвердился у 38 810 человек, сообщает пресс-служба областного минздрава.

В пятницу, 8 января, умерли десять пациентов, у которых был диагностирован коронавирус. Шестеро человек скончались непосредственно из-за COVID-19, четверо жителей региона умерли из-за обострений хронических заболеваний на фоне инфекции.

Лечение коронавируса в ковидных госпиталях и на дому продолжают 13 637 человек. За сутки по выздоровлению выписаны 350 пациентов.