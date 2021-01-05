39-летняя женщина умерла от коронавируса в Челябинской области

Региональный Минздрав предоставил свежие данные о распространении болезни

Министерство здравоохранения Челябинской области сегодня, 5 января, представило свежие данные по распространению коронавирусной инфекции в регионе. За прошедшие сутки на Южном Урале было выявлено 300 новых заболевших. Школьников среди них нет.

Всего в Челябинской области на сегодняшний день подтверждено 37 626 случаев заболевания COVID-19. В настоящее время лечение получают 13 161 человек.

«За прошедшие сутки выписаны 117 человек. Всего 23 087 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 1 миллион 228 тысяч 026», — сообщили в региональном Минздраве.

За прошедшие сутки умерло 8 человек. Непосредственно от болезни — четверо: 39-летняя женщина и мужчины 62, 67 и 72 лет.

От других причин скончались двое мужчин и двое женщин. 62-летний пациент умер от атеросклеротической болезни сердца, хронической сердечной недостаточности. 67-летний мужчина скончался от ишемического инфаркта и гипертонической болезни. 70-летняя женщина умерла от системной склеродермии и гипертонической болезни. Еще одна пациентка, 71-летняя, умерла от ишемической кардиомиопатии, мелкоочагового кардиосклероза. У этих людей ковид был сопутствующим заболеванием.