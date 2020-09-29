83 южноуральца заразились коронавирусом за прошедшие сутки

Среди новых заболевших выявили троих школьников.

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В Челябинской области за прошедшие сутки зарегистрировано 83 новых случая коронавируса, 3 из которых — школьники. Общее число больных за весь период пандемии составляет 16 655 человек, сообщает министерство здравоохранения Челябинской области. Лечение в больницах, по данным оперативного штаба, продолжают 3 360 южноуральцев.



«За прошедшие сутки выписаны 7 человек. Всего 12 773 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 612 191. За прошедшие сутки — 3 225 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 1»,— рассказали сайту «Первый областной» в министерстве здравоохранения Челябинской области.

У 4 погибших COVID-19 был выявлен в качестве сопутствующего заболевания. Самым молодым из умерших стал 52-летний мужчина.

«За прошедшие сутки умерло 4 человека. От COVID-19 — 0 человек. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 65 лет; диссеминированный туберкулез, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 88 лет; ВИЧ-инфекция, кахексия, ковид сопутствующий — пациент, 52 года; сахарный диабет, хроническая почечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 72 года»,— добавили представители минздрава региона.

Напомним, что по 4 октября в регионе продолжает действовать режим повышенной готовности. Сохраняется и обязательный масочный режим в общественных местах. Ранее первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт подчеркнула, что на Южном Урале развёрнуто достаточное количество коек для больных коронавирусом. По всем вопросам об инфекции в области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.