40-летняя женщина скончалась от коронавируса в Челябинской области

За сутки инфекция подтвердилась ещё у 138 жителей области.

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Ещё 138 новых случаев коронавируса зарегистрировано в Челябинской области за минувшие сутки. Шестеро из выявленных — школьники. Всего, по сводке Министерства здравоохранения Челябинской области, инфекция подтверждена у 19 511 южноуральцев, а лечение от болезни продолжают 4 088 человека.



«За прошедшие сутки выписаны 119 человек. Всего 14 770 пациентов выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 773 027. За прошедшие сутки — 5 686 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19 — 0»,— рассказали «Первому областному» в Министерстве здравоохранения Челябинской области.

Семь человек с коронавирусом скончались в Челябинской области в минувшие сутки. Трое из них — непосредственно от COVID-19, ещё у четверых вирус выявлен как сопутствующее заболевание.

«За прошедшие сутки умерли 7 человек. От COVID-19: пациент, 62 года; пациентка, 40 лет; пациент, 59 лет. От других причин: хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 89 лет; сахарный диабет, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 60 лет; острый инфаркт миокарда, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациентка, 80 лет; ишемическая кардиомиопатия при атеросклерозе коронарных сосудов, сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациентка, 69 лет», — добавили представители минздрава.

Напомним, до 1 ноября в регионе сохраняется режим повышенной готовности. Также действует и масочный режим в общественных местах. По всем вопросам о коронавирусе в Челябинской области работает горячая линия минздрава: 8 (351) 240-15-16.