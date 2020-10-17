В Челябинской области за сутки коронавирусом заболели 113 человек

Среди инфицированных есть и школьники.

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На утро 17 октября в Челябинской области официально зарегистрировано 18 404 случая заражения коронавирусом. За последние сутки тесты показали положительные результаты у 113 человек. Среди заболевших 8 инфицированных — школьники. Подробнее сайту «Первый областной» рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день в городских больницах области с подтверждённым диагнозом COVID-19 находятся 3 785 пациентов. Они получают необходимое лечение, их контакты отрабатываются сотрудниками Роспотребнадзора»,— прокомментировали в ведомстве.

За сутки выздоровели 127 человек, всего с начала пандемии вылечились 14 012 пациентов. Классов, закрытых на карантин по причине коронавирусной инфекции, в регионе нет.

«За последние сутки умерло 5 человек. От COVID-19: пациент, 55 лет. От других причин: гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациентка, 87 лет; злокачественное новообразование (ковид сопутствующий) — пациент, 69 лет; ишемическая кардиомиопатия, атеросклероз коронарных артерий (ковид сопутствующий) — пациент, 70 лет; тромбоз, легочно-сердечная недостаточность (ковид сопутствующий) — пациент, 62 года»,— добавили в Минздраве.

Всего с начала пандемии коронавируса методами ИФА и ПЦР проведено 715 921 тест, за сутки исследование прошли 6 618 южноуральцев.