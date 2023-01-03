В Челябинской области выявили 50 случаев заражения коронавирусом за сутки

Это самый низкий показатель заболеваемости за несколько месяцев

За сутки в Челябинской области выявили 50 случаев коронавирусной инфекции, среди заболевших один ребенок школьного возраста. Это самый низкий показатель заболеваемости за несколько месяцев. Между тем, два южноуральца не справились с болезнью, сообщили в региональном минздраве.

За все время пандемии в регионе подтвердили 396 473 случая заболевания COVID-19. В южноуральских лабораториях провели более восьми миллионов ПЦР-исследований. За прошедшие сутки специалистами было сделано 1383 теста.

«Два человека не смогли справиться с болезнью. Лечение продолжает 891 южноуралец», — сообщили в местном минздраве.

С начала пандемии 386 068 пациентов выздоровели и выписаны. За последние сутки вылечились 69 человек. По номеру 122 работает Единая служба оперативной помощи гражданам Министерства здравоохранения Челябинской области. Операторы call-центра продолжают отвечать на звонки в круглосуточном режиме. Открыта круглосуточная горячая линия по вопросам граждан — 8-800-201-41-88.