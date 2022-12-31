В Челябинской области еще 68 человек заболели коронавирусом за сутки

На лечении остаются менее тысячи пациентов

Сегодня, 31 декабря, в Челябинской области официально зарегистрировано 396297 случаев заболевания коронавирусом. За минувшие сутки положительный результат ПЦР-теста получили 68 южноуральцев, в том числе три школьника. Обновленную статистику опубликовала пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

«На сегодняшний день продолжают лечение 938 пациентов. Граждане, не имеющие хронических болезней и клинических признаков заболевания, лечатся дома под присмотром медиков»,— рассказали в ведомстве.

Всего за весь период пандемии выздоровели и выписаны из больниц 385848 человек. Еще 43 южноуральца победили болезнь за прошедшие сутки.

По данным пресс-службы регионального Минздрава, за последние сутки от COVID-19 скончались два пациента.

С начала пандемии ковида медики провели 8 045 831 исследование на коронавирус. За минувшие 24 часа жители Челябинской области сдали 6986 анализов на коронавирусную инфекцию.