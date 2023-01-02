В Челябинской области 61 человек заболел коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 2 января 2023 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 4 тысяч тестов на коронавирус и получили 61 положительный результат. Среди заболевших есть один школьник, сообщает сегодня, 2 января, Минздрав Челябинской области.



Накануне с больничного по ковиду выписали 67 человек. Продолжают лечение 912 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида умер один человек.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но рекомендуют сделать прививку.