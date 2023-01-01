В Челябинской области 65 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав озвучил суточную сводку на 1 января 2023 года

За минувшие сутки в Челябинской области медики провели более 7 тысячи тестов на коронавирус и получили 65 положительных результатов, среди заболевших есть трое школьников, сообщает сегодня, 1 января, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 84 человека. Продолжают лечение 919 пациентов.

Также Минздрав Челябинской области сообщает, что за минувшие сутки от ковида никто не умер. Всего с начала пандемии, по официальной статистике, вирус оборвал жизни 10 тысяч 372 южноуральца.

Ранее Роспотребнадзор дал прогноз по ковиду на зиму в Челябинской области. Новых вспышек инфекции специалисты не ждут, но привиться надо.



