В Челябинской области впервые с начала августа больше ста заболевших COVID-19 за сутки

Общее количество больных за весь период пандемии перевалило за 18 000.

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На Южном Урале впервые с 4 августа зафиксировано за сутки более ста заболевших с коронавирусом. По информации областного министерства здравоохранения, на утро среды, 14 октября, в регионе выявлено 103 подтверждённых случая инфекции, из которых четыре — школьники. Общее число больных за весь период пандемии перевалило за 18 000 и остановилось на отметке 18 075 человек.

«Больных COVID-19 — 3 781 человек. За прошедшие сутки выписаны 126 человек. Всего 13 701 пациент выздоровел и выписан из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 696 719. За прошедшие сутки — 5 875 тестов. Классов в Челябинской области, закрытых по предписанию Роспотребнадзора по выявленным случаям COVID-19, — 0»,— рассказали сайту «Первый областной» в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

На высоком уровне держится и смертность в регионе. За минувшие сутки COVID-19 выявлен у шести умерших, у двоих из них — в качестве основного заболевания.

«За прошедшие сутки умерло 6 человек. От COVID-19: пациентка, 61 год; пациентка, 68 лет. От других причин: инфаркт головного мозга, лёгочно-сердечная недостаточность, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, ковид сопутствующий — пациентка, 86 лет; хроническая обструктивная болезнь легких, гипертоническая болезнь, ковид сопутствующий — пациент, 79 лет; сахарный диабет с множественными осложнениями, гипертоническая болезнь с преимущественным поражением сердца, ковид сопутствующий — пациентка, 84 года»,— добавили представители минздрава.

Напомним, до 18 октября в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. Кроме того, продолжает действовать и масочный режим в общественных местах. Добавим, что по вопросам коронавируса в регионе работает телефон горячей линии минздрава: 8 (351) 240-15-16.