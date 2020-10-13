Коечный фонд для пациентов с коронавирусом занят почти на 90%

Данные привёл замглавы министерства здравоохранения Олег Гриднев.

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Коечный фонд для коронавирусных больных в России занят почти на 90%. Среди пациентов с COVID-19, которые оказались в больницах, у 20% инфекция протекает с легкой степенью тяжести. Об этом на онлайн-конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия» во вторник, 13 октября, заявил замглавы министерства здравоохранения России Олег Гриднев.



«То есть те пациенты, которые должны находиться, по сути, дома. Они занимают практически 20% коечного фонда. На сегодняшний день коечный фонд занят практически на 90%»,— приводят слова Олега Гриднева «Известия».

По словам замглавы Минздрава, в период первой волны пандемии была отработана стационарная часть оказания помощи больным с коронавирусом. При этом амбулаторная часть нуждается в доработке. Также Олег Гриднев назвал неоправданным строительство большого количества инфекционных больниц. Функционер считает, что существующая модель работы с перепрофилированием коек является оптимальной.

«Ни одни инфекционные больницы, сколько бы их не строили, они не перекроют ту потребность, которая сложилась в последнее время. Но, после того как ситуация будет откатываться назад, эти все построенные инфекционные больницы могут оказаться пустыми»,— добавил замглавы Минздрава.

Напомним, по данным на утро вторника, 13 сентября, в России выявлен очередной антирекорд по числу заболевших — 13 868 новых случаев в 85 регионах. В Челябинской области, за минувшие 24 часа выявлено 97 заболевших.