В Челябинской области сократилось время ожидания скорой помощи на КТ

В среднем, как сообщила Ирина Гехт, медики приезжают за час и 26 минут.

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В Челябинской области время сократилось время ожидания скорой помощи при доставке пациентов на КТ. Теперь в среднем оно составляет один час и 26 минут. Об этом сегодня, 28 октября, на брифинге по распространению коронавируса в регионе рассказала первый вице-губернатор Ирина Гехт.



Кроме того, за сутки было проведено 1 760 компьютерных томографий. Это, как подчеркнула Ирина Гехт является рекордом. Также замгубернатора отметила, что таких цифр удалось достичь благодаря отлаженной маршрутизации и записи на КТ, что позволяет работать системно.

«В два раза сокращено время ожидания скорой медицинской помощи при доставке пациентов в приёмно-сортировочное отделение для проведения КТ. Теперь среднее время составляет 1 час 26 минут. Минимальное время ожидания — 10 минут»,— озвучила цифры Ирина Гехт.

Такого результата удалось достичь благодаря привлечению всех имеющихся средств, подчеркнула заместитель министра здравоохранения Челябинской области Виктория Сахарова. Она отметила, что раньше скоры стояли у приемно-сортировочных отделений до семи часов.

«Раньше мы фиксировали, когда скорая медицинская помощь стояла максимально. По 5-7 часов у приёмно-сортировочных отделений. Сегодня, благодаря, в том числе и привлечению средств, самое максимальное время нахождения скорой медицинской помощи на приёмно-сортировочном — три часа. Среднее время сохраняется в районе часа, минимальное — 10 минут»,— заявила Виктория Сахарова.

Добавим, согласно официальной статистике в Челябинской области подтверждено ещё 148 случаев коронавируса. Общее число больных приближается к 20 000 и на данный момент составляет 19 804 южноуральца.