В Челябинской области скончались ещё семь пациентов с коронавирусом

186 южноуральцев подхватили инфекцию.

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Число заражённых коронавирусом в Челябинской области продолжает расти. За последние сутки медики выявили 186 новых случаев заболевания COVID-19. Всего в регионе зафиксировано 21694 случая. Подробнее рассказали в пресс-службе министерства здравоохранения Челябинской области.

«На сегодняшний день, 8 ноября, в больницах с подтверждённым диагнозом остаются 5317 пациентов. Они получают всё необходимое лечение, их контакты отрабатываются специалистами Роспотребнадзора»,— сообщили в ведомстве.

Всего в регионе выздоровело 15643 человека, 25 из них — за последние сутки. Классов, закрытых на карантин из-за коронавируса, в регионе нет.

«За последние сутки в Челябинской области скончалось 7 человек. Ковид был сопутствующим у пациентов со следующими заболеваниями: хроническая обструктивная болезнь лёгких, гипертоническая болезнь — пациент, 55 лет; хронический лейкоз — пациентка, 62 года; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий — пациент, 71 год; сахарный диабет с множественными осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — пациентка, 87 лет; ишемическая кардиомиопатия, кардиосклероз — пациентка, 71 год; постинфарктный кардиосклероз, хроническая сердечная недостаточность — пациент, 80 лет; сахарный диабет с осложнениями, ишемическая кардиомиопатия — пациентка, 73 года»,— добавили в региональном Минздраве.

Всего с начала пандемии медики провели 861059 исследований. За последние сутки протестирован 7361 южноуралец.