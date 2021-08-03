Владимир Якушев: «К 1 сентября прививки от коронавируса должны иметь 5,7 миллиона жителей УрФО»

На сегодняшний день полностью вакцинированы 2,2 миллиона жителей Уральского федерального округа

К 1 сентября привиться от коронавируса должны не менее 5,7 миллиона жителей Уральского федерального округа. Несмотря на увеличение темпов вакцинации сбавлять обороты нельзя, отметил полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами, говорится на сайте полпреда президента в УрФО.

По словам Владимира Якушева, Уральский Федеральный округ переживает третью волну коронавируса. В некоторых регионах за лето заболеваемость выросла более чем в пять раз. При этом коэффициент распространения инфекции снизился и составляет 1,04%, но про выход на плато говорить еще рано.

«В медучреждениях за неделю развернуто полторы тысячи дополнительных коек для заболевших коронавирусом. Всего в регионах готово 24,5 тысячи коек, свободно — 12 процентов»,— отметил полпред президента в УрФО.

Что касается прививочной кампании, на сегодняшний день курс вакцинации завершили 2,2 миллиона жителей Уральского федерального округа, первый компонент вакцины получили 2,8 миллиона человек.

«Среднесуточный темп вакцинации вырос. На прошлой неделе в среднем за сутки ставили 25,5 тысячи прививок. Это на две тысячи прививок больше, чем неделей раньше. Но этого еще недостаточно. Сбавлять обороты нельзя»,— подчеркнул Владимир Якушев.

Полпред поставил перед регионами УрФО задачу к 1 сентября привить от коронавируса 60% населения, то есть 5,7 миллиона человек. Тем более что в ближайшее время в регионы ожидается поставка более 170 тысяч доз вакцины.

Напомним, в Челябинской области в минувшие выходные в пунктах массовой вакцинации прививку поставили 1730 южноуральцев.

На прошлой неделе регион получил 18 308 доз вакцины «Спутник Лайт». Препарат предназначен для ревакцинации уже привитых южноуральцев, а также для вакцинации отдельных категорий граждан, которым именно эта вакцина рекомендована по медицинским показаниям.