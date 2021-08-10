У 189 вернувшихся из‑за границы южноуральцев обнаружили COVID‑19

Статистику таких случаев за июль озвучила замгубернатора Ирина Гехт

В июле у 189 человек из 16 660, вернувшихся в Челябинскую область из-за рубежа, медики обнаружили новую коронавирусную инфекцию. По словам первого вице-губернатора Челябинской области Ирины Гехт, это всего один процент от общего числа южноуральцев, вернувшихся из заграничных поездок. Об этом стало известно 10 августа на брифинге, который Ирина Гехт провела с журналистами.

«За последнюю неделю из зарубежных стран в Челябинскую область вернулись 3326 российских граждан. Из них 568 поставили прививку, еще 25 человек переболели ковид. При обследовании вернувшихся из-за границы на новую коронавирусную инфекцию у 46 человек выявили положительный результат. Если говорить в целом про июль, то в регион из-за границы вернулось 16 660 человек. Положительный результат выявили у 189 человек — это 1,1 процента от числа вернувшихся», — уточнила Ирина Гехт.

При этом первый вице-губернатор отметила, что вернувшиеся из заграничных стран южноуральцы не завезли в область новых штаммов. Как и прежде, в регионе чаще всего встречается коронавирусная инфекция штамма «дельта».

Напомним, Ирина Гехт высказалась за введение обязательной вакцинации студентов вузов против коронавирусной инфекции.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек.

