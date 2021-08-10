Ирина Гехт: «С начала года смертности врачей от коронавируса нет»

Первый вице-губернатор рассказала о причинах низкой вакцинации среди медработников

Сегодня, 10 августа, заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт в рамках брифинга по вопросам противодействия распространению коронавирусной инфекции озвучила статистику по врачам, спасающим южноуральцев от COVID-19.

Замгубернатора отметила, что случаи смерти врачей от коронавирусной инфекции не были зафиксированы уже более полугода — с января 2021. Однако связано это, по словам Ирины Гехт, вовсе не с вакцинацией медицинского персонала.

«‎С начала года смертности врачей от ковида мы не наблюдаем. На данный момент вакцинировано лишь около 40 процентов медиков. Я понимаю, что многие из них переболели и получили антитела, с этим связан и отказ от вакцинации и отсутствие смертности», — отметила Ирина Гехт.

Тем не менее пережитая болезнь не означает, что вакцинация не нужна, считает замгубернатора. Ирина Гехт выразила надежду на то, что со временем больше медиков решится на вакцинацию.

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 365 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 507 человек.



Напомним, в рамках брифинга Ирина Гехт также рассказала о вероятности введения новых коронавирусных ограничений. Прежде всего, ограничения касаются проведения массовых мероприятий.

В воскресенье, 8 августа, в регион прибыло более 68 тысяч доз вакцины «Гам‑КОВИД‑Вак». Препарат направят во все медицинские учреждения Челябинской области.

