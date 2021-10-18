Мобильный прививочный пункт откроют в Челябинске у ледовой арены «Трактор»

Рассказываем, когда здесь можно привиться

На этой неделе в Челябинске, у ледовой арены «Трактор», будет дежурить мобильная бригада медиков — горожане смогут поставить прививку от коронавируса, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Прививочные бригады будут вакцинировать челябинцев во вторник, 19 октября, и в четверг, 22 октября, с 17:00 до 19:00.

«Принять участие в вакцинации смогут все желающие старше 18 лет. Чтобы пройти процедуру, понадобится паспорт, полис ОМС, СНИЛС и письменное согласие, которое оформляется на месте», — замечают в пресс-службе.

Перед процедурой все пациенты проходят осмотр врача: он определит возможные противопоказания, а после прививки даст устные рекомендации.

Медики обещают, что челябинцы смогут привиться всего за 10—15 минут.