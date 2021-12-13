В Челябинской области непривитых сотрудников начали отстранять от работы

На вакцинацию от коронавируса южноуральцам давали два месяца

В Челябинской области представители ряда профессий до 13 декабря должны были пройти обязательную вакцинацию от коронавируса. За нарушение постановления главного санитарного врача региона Анатолия Семенова работодателям грозят многотысячные штрафы. Поэтому организации уже начали отстранять непривитых сотрудников от работы.



Первой об отстранении своих работников от дел открыто заявила администрация Копейска.

«Из общего числа сотрудников администрации вакцинировано 87%, еще 11% имеют медотводы по медпоказаниям. Оставшиеся 2% отстранены от работы до момента постановки прививки», — сообщил замглавы Копейска Андрей Шадрин.

В подведомственных администрации Копейска организациях прививки от коронавируса поставили 82% работников, 17% имеют медотводы, еще 1% отстранен от работы.

На сегодня обязательной вакцинация является только для представителей нескольких групп риска, полный список которых указан в документе. Среди них южноуральцы, которые по роду занятий очень много контактируют и могут стать переносчиками вируса или заболеть сами. В том числе кондукторы и водители общественного транспорта.

«Наши сотрудники на 98% выполнили требования Роспотребнадзора об обязательной вакцинации. Те, кто поставил прививки 11 декабря, еще сертификат не получили, от работы не отстранены», — рассказал директор ООО «ЧелябГЭТ» Дмитрий Усачев.

В последний момент в Челябинске второй компонент вакцины от коронавируса поставили более 9000 человек. Такие данные сегодня озвучил заместитель главы Челябинска по социальному развитию Сергей Авдеев на аппаратном совещании в мэрии.

Как в Челябинской области с этой задачей справились сотрудники сфер здравоохранения и образования, которые традиционно показывают отличные темпы вакцинации, на сегодняшний день неизвестно. Ранее первый заместитель министра образования региона Елена Коузова говорила о готовности отстранять от работы непривитых педагогов без сохранения заработной платы. ИА «Первое областное» направило в ведомства официальные запросы. Как только данные поступят в распоряжение редакции, мы их опубликуем.

По словам юриста по трудовым отношениям компании «Филатов и партнеры» Дениса Фалькова, отстранение от работы сотрудника, не прошедшего вакцинацию, вполне законно.

«Уволить непривитого сотрудника работодатель не имеет права, но он обязан отстранить непривитого работника, у которого нет медотвода, в порядке, предусмотренном ст. 76 Трудового кодекса, если работник входит в категорию, подлежащую обязательной вакцинации. Если работник не выполняет свои функции на рабочем месте, нужно понимать, что заработная плата ему не будет начисляться до устранения обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или недопущения к работе, это также предусматривает ст. 76 Трудового кодекса. Работодатель может пойти навстречу сотруднику, если специфика его работы позволяет уйти на удаленку, то есть возможно в процессе переговоров заключить допсоглашение к трудовому договору и перевести сотрудника на удаленный формат работы», — объяснил Денис Фальков.

Нюансы трудового законодательства южноуральцам с ноября разъясняют на горячей линии Федерации профсоюзов Челябинской области. Судя по невысокому числу обращений, люди отнеслись к новым коронавирусным ограничениям с пониманием.

«Требование об обязательной вакцинации законно только на тех работах, выполнение которых связано с высоким риском заболевания инфекционными болезнями и требует обязательного проведения профилактических прививок, остальные работодатели могут лишь рекомендовать своим работникам пройти вакцинацию в целях профилактики коронавирусной инфекции, но при этом отстранять от работы не имеют права», — разъяснили в пресс-службе Федерации профсоюзов Челябинской области.

Горячая линия продолжает прием вопросов и жалоб по номеру телефона: 8-909-085-09-77. Федерация профсоюзов Челябинской области готова подключиться к решению конфликтных ситуаций между работниками и работодателями, отстаиванию прав работников в случаях нарушения их трудовых прав.

Жителей Челябинской области, которые подлежат обязательной вакцинации и успеют поставить хотя бы одну прививку от коронавируса, не будут отстранять от работы. Такое заявление во время прямой линии с южноуральцами сделал глава региона Алексей Текслер.

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Как на Южном Урале получить медотвод от прививки против коронавируса и кому он положен, читайте на нашем сайте. Напомним, кстати, что медицинский отвод может быть бессрочным и временным.