В Челябинской области непривитых от коронавируса отстранят от работы с 11 ноября

Речь идет о сотрудниках, подлежащих обязательной вакцинации

Месяц назад главный санитарный врач Челябинской области Анатолий Семенов подписал постановление об обязательной вакцинации госчиновников, медиков, педагогов и сотрудников сферы услуг. До 11 ноября они должны были привиться первым компонентом вакцины от коронавируса. Тем же, кто не привился, сейчас грозит отстранение от работы.

В самой бумаге Роспотребнадзора не говорится, что непривитых сотрудников следует отстранять — увольнять или отправлять на удаленку. Однако сказано, что начальник обязан проконтролировать ход вакцинации, то есть проследить, чтобы его подчиненные были привиты. И не какой-то процент от всего коллектива — все, за исключением лиц, имеющих медотвод.

«Работодатель обязан направить сотрудников на вакцинацию или пригласить вакцинальную бригаду к себе. В противном случае его могут привлечь к административной ответственности, оштрафовать. И хотя вопрос об обязательности отстранения непривитых работников из указанной категории законодательством прямо не разрешен, комплексное толкование норм права позволяет допустить законность такого отстранения», — считает челябинский адвокат по трудовому праву, кандидат юридических наук Полина Портянова.

Полный курс вакцинации работники указанных сфер должны пройти до 11 декабря. Если человек привился «Спутником Лайт», достаточно сделать одну прививку. Все остальные отечественные вакцины: «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V»), «КовиВак» и «ЭпиВакКорона» — являются двухкомпонентными и предполагают введение первой и второй дозы.

Полный перечень групп, подлежащих обязательной вакцинации в Челябинской области, опубликован на нашем сайте.

Также вместе с юристом Полиной Портяновой разбираемся, кого все-таки могут отстранить от работы, а то и уволить из-за отказа сделать прививку.

Кому в Челябинской области положен медицинский отвод при вакцинации от ковида, читайте в отдельном материале.

