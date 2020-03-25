В Челябинской области начали выдавать электронные больничные

В первую очередь их получают все, кто прилетел из-за рубежа.

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С 24 марта в Челябинской области начали выдавать электронные больничные листы. Об этом заявила первый заместитель губернатора Ирина Гехт. И на данный момент уже выдано около сотни таких электронных бланков без личного контакта граждан с медработниками.

«Для получения больничного нужно лишь заявление в электронном виде. Сейчас первый день апробации. Далее эта работа будет налажена уже в штатном режиме», — поделилась Ирина Гехт.

Отметим, что эта мера связана, прежде всего, с пандемией коронавируса Covid-19. Все, кто возвращается в регион из-за рубежа, обязательно должны сдать анализы и самоизолироваться на 14 дней. Для этого и ввели получение электронных больничных листов.

На амбулаторном наблюдении сейчас находятся чуть больше трёх тысяч человек. Также людей моложе 45 лет, с лёгкими течениями болезни будут наблюдать на дому. Это связано с тем, что коронавирус, в основном, поражает людей пожилого возраста.

«Важно не заполнять больницы «лёгкими» пациентами, помощь которым может быть оказана на дому. Сейчас мы увеличиваем запас препаратов и освобождаем дополнительные койки, помимо тех, что есть на данный момент», — отметила первый заместитель губернатора Челябинской области.

Очень важно соблюдать режим самоизоляции, чтобы при обнаружении болезни, не было домашних очагов. На сегодняшний день новых случаев заболевания нет. Напомним, министерство здравоохранения Челябинской области открыло горячую линию по вопросам, связанным с коронавирусной инфекцией. Задать их можно по номеру: 8-351-240-15-16.