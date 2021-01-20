Семь тысяч тестов и 297 зараженных: свежая сводка по заболевшим коронавирусом в Челябинской области

За сутки от заболевания скончались 12 пациентов

В Челябинской области за прошедшие сутки провели более 7 тысяч тестов на коронавирус и выявили 297 зараженных. Школьников среди вновь заболевших нет. Всего с начала панемии в регионе зафиксировано 42 тысячи 67 случаев заболевания коронавирусом.

Накануне из медицинских учреждений выписали 378 пациентов, еще 12 тысяч 584 человека продолжают лечение от COVID-19.

«За прошедшие сутки умерло 12 человек: от COVID-19 — 6 человек, от других причин — 6 человек», — прокомментировали ситуацию в пресс-службе Министерства здравоохранения Челябинской области.

На территории региона все еще действует масочный режим. В общественных местах необходимо надевать маски и соблюдать меры социальной дистанции. Кроме того, жителям области старше 65 лет рекомендуют оставаться дома и соблюдать режим самоизоляции.

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Также Роспотребнадзор опроверг массовое тестирование на COVID-19 в школах Челябинска, о котором судачат родители.





