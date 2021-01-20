Роспотребнадзор опроверг массовое тестирование на COVID-19 в школах Челябинска

Но подтвердил, что специалисты ищут в учебных заведениях другой вирус

Роспотребнадзор Челябинской области опроверг масштабную проверку учеников школ на коронавирус. Ранее информация о том, что в образовательных учреждениях начали составлять списки на мазок, появилась в социальных сетях региона. По словам родителей, детям предлагают сдать ПЦР-тест, чтобы определить, не является ли ребенок бессимптомным носителем вируса.

«Тестирование на коронавирус в школах мы не проводим. Сейчас идет традиционная работа по уточнению циркуляции вирусов на территории области, того же гриппа. Для этого берется точно такой же мазок. На прошлой неделе мы взяли анализ у ста учащихся. Вирус гриппа обнаружен не был», — сообщила корреспонденту Первого областного информационного агентства заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина.

Как правило, подобные исследования проводятся среди учеников старших классов и среди студентов вузов, которые учатся на первом курсе. Массовое обследование позволяет понять, какие вирусы циркулируют на территории региона.

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