Ирина Гехт: «На Южном Урале достаточно коек для больных ковидом»

По словам первого вице-губернатора, дополнительные места были развёрнуты в соответствии с рекомендациями минздрава России.

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В Челябинской области достаточного коечного фонда, чтобы справиться с ростом больных коронавирусом. Об этом сегодня, 28 сентября, заявила первый вице-губернатор региона Ирина Гехт. По её словам, дополнительные базы были развёрнуты согласно рекомендациям министерства здравоохранения России.



«У нас коечного фонда хватает. Безусловно, у нас вновь развёрнуты те базы, которые были развёрнуты летом, дополнительно ещё на несколько баз развёрнуто. Сейчас, что касается коченого фонда, мы же разворачиваем их, чтобы иметь запас, как рекомендовано минздравом. Сегодня даже чуть больше обеспечено на случай роста заболеваемости, поэтому здесь у нас всё достаточно спокойно»,— рассказала первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Напомним, по данным регионального минздрава в Челябинской области, за сутки зафиксирован прирост в 79 новых больных коронавирусом, 6 из которых — школьники. Всего инфекцией заразилось 16 572 человека, 12 766 из которых уже вылечилось. Всего, согласно Минздраву региона, лечение продолжают 3 288 человек.