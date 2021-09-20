В Челябинской области коронавирусом заболели 364 человека за день

Минздрав озвучил свежую сводку на утро 20 сентября 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 364 положительных результата, среди заболевших — семеро школьников. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заразились 93 тысячи 805 человек.

На лечении остаются 9 тысяч 208 пациентов. Накануне из больниц выписали 271 человека, всего с начала пандемии болезнь победили 80 тысяч 121 южноуралец.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшемся пациенте с коронавирусом накануне. За весь период пандемии от инфекции умерли 4 тысячи 414 южноуральцев.

Между тем в России начались испытания по одновременному введению вакцин от ковида и гриппа. Этой осенью гражданам угрожают сразу две опасные инфекции. А пока медики рекомендуют соблюдать интервал между прививками в один месяц. В каком порядке лучше вводить вакцины, читайте в отдельном материале ИА «Первое областное».

