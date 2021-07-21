Еще 303 человека заразились коронавирусом за минувшие сутки в Челябинской области

Минздрав озвучил сводку на утро 21 июля 2021 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели около девяти тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 303 положительных результата. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 71 тысяча 712 человек. Об этом в среду, 21 июля, сообщает пресс-служба Минздрава Челябинской области.

Накануне скончались 12 пациентов, все они умерли непосредственно от коронавируса. Всего с начала пандемии, по официальным данным статистики, ушли из жизни 3 тысячи 263 пациента с коронавирусом.

На лечении остаются 4499 человек. С начала пандемии болезнь победили 63 тысячи 907 южноуральцев. Накануне днем из ковидных больниц выписали 167 пациентов.