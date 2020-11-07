Глава Роспотребнадзора рассказала, где чаще всего заражаются COVID-19

По словам Анны Поповой, ситуация с распространением коронавируса в России сейчас напряжённая.

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала в интервью программе «Вести» о том, где россияне чаще всего заражаются коронавирусной инфекцией. Слова главного санитарного врача прозвучали в эфире телеканала «Россия-1».

«Самые опасные места — там, где мы не можем находиться на социальной дистанции друг от друга. Чаще всего люди заражаются в транспорте. 80% всех заболевших не соблюдали необходимые требования в тот или иной период»,— цитирует ТАСС Анну Попову.

Также глава Роспотребнадзора отметила, что ситуация с коронавирусом в России напряжённая, и темп пока растущий. Поэтому в общественных местах необходимо по-прежнему носить маски, всегда держать руки и поверхности вокруг себя в чистоте и избегать массового скопления людей.