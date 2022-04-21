В Челябинской области 192 человека заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 21 апреля 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 9 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 192 положительных результата, среди заболевших есть 24 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 325 тысяч 914 случаев заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 21 апреля, Минздрав Челябинской области.

Накануне с больничного по ковиду выписали 243 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 313 тысяч 123 южноуральца. На лечении остаются 3 тысячи 925 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о двух скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего с начала пандемии в Челябинской области от коронавируса умерло 9758 человек.