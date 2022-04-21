Более 3000 детей в Челябинской области прошли вакцинацию от коронавируса

﻿В целом уровень привитости Южного Урала отстает от всероссийских показателей

В Челябинской области «Спутником М» привили 3124 ребенка. Такие данные добровольной прививочной кампании подростков 12—17 лет на Южном Урале сегодня, 21 апреля, на брифинге Минздрава озвучила начальник отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора региона Раиса Косарева.

«В Челябинской области снизились темпы вакцинации от коронавируса. Коллективный иммунитет в регионе на сегодняшний день сформирован на 46,4%, что меньше общероссийских показателей. Полную вакцинацию на Южном Урале прошли 57,2% взрослого населения, первый компонент вакцины — 60%», — рассказала Раиса Косарева.

Высокие показатели привитости среди представителей профессий из групп риска, попавшие под постановление главного санитарного врача Челябинской области об обязательной вакцинации. По словам Раисы Косаревой, показатели привитости медработников, педагогов, государственных и социальных служащих — более 99%.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости коронавирусом в Челябинской области, несмотря на снижение заболеваемости, остается неблагополучной. По прогнозам инфекционистов, через полтора месяца в регионе ожидается шестая волна COVID-19.