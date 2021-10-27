В Челябинской области рекорд по вакцинации — 17 тысяч привитых за сутки

Такие данные на брифинге 27 октября озвучила вице‑губернатор Ирина Гехт

В Челябинской области за последние сутки отмечено рекордное количество вакцинированных прививкой против коронавирусной инфекции. Об этом в среду, 27 октября, сообщила на брифинге, посвященном ситуации с ковидом в регионе, вице-губернатор Ирина Гехт.

«За сутки 17 тысяч жителей Челябинской области поставили прививку от коронавируса, что стало рекордом. В ночное время за сутки вакцинировались 800 человек. Эти показатели даже выше, чем были в период активного пика вакцинации в регионе в июле. Поэтому люди сейчас активно идут прививаться»,— отметила Ирина Гехт.

В минувшие выходные в Челябинской области в мобильных пунктах вакцинации от коронавируса привились 8029 человек.

Поставить прививку от коронавируса в будние дни южноуральцы могут в любой поликлинике, а также в круглосуточных пунктах вакцинации, которые работают в крупных больницах по всему региону. Также в Челябинской области практикуется выезд медицинских бригад на предприятия. Чтобы организовать вакцинацию на рабочем месте, ваш представитель должен связаться с ближайшей поликлиникой и договориться о дате выезда.

27 октября выездная бригада медиков провела массовую вакцинацию сотрудников челябинского общественного транспорта, сообщает пресс-служба администрации города. В трамвайном депо № 1 привились более 200 человек.



Торговые организации предложили сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех россиян и бесплатной даже в частных клиниках. Такое письмо вице-премьеру Дмитрию Григоренко отправили Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация компаний интернет-торговли.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели больше 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 473 положительных результата, среди заболевших есть двое школьников.