Челябинская область получит 1,35 млрд рублей на борьбу с коронавирусом

Деньги выделены правительством РФ

Челябинская область среди других регионов РФ получит деньги на борьбу с коронавирусом. Постановление об этом за подписью премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано на сайте правительства Российской Федерации.

«В целях обеспечения охраны здоровья населения и предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Российской Федерации выделить в 2021 году бюджетные ассигнования Минздраву России», — говорится в постановлении.

Деньги будут направлены на исполнение обязательств Минздрава по разным статьям расходов.

Челябинская область получит 1,35 млрд рублей. И это самая большая сумма среди всех регионов Уральского федерального округа.

Примерно столько же — 1,28 млрд рублей — получит Свердловская область.

Тюменская область (834 млн руб.), ЯНАО (415,8 млн руб.), ХМАО (382,8 млн руб.) и Курганская область (349 млн руб.) получат менее одного миллиарда рублей.

Напомним, Челябинская область, как и другие регионы России, переживает очередной подъем заболеваемости коронавирусом. Из-за этого в регионе ввели обязательную вакцинацию для госслужащих, педагогов, медиков и сотрудников сферы услуг. Доступ на культурно-массовые мероприятия осуществляется по QR-коду. А с 30 октября по 7 ноября в регионе, как и по всей стране, объявлены нерабочие дни.

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