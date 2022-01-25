Срок изоляции для контактных по коронавирусу сократили до семи дней

Новое правило будет действовать по всей России

В России изменили срок изоляции для контактных по коронавирусу. Вынужденный карантин для них сократили с 14 дней до недели. Об этом 25 января на заседании Координационного совета по коронавирусу со ссылкой на главу Роспотребнадзора Анну Попову сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Только что мне Анна Юрьевна сообщила: постановление Роспотребнадзора о сокращении карантина с 14 дней до 7 зарегистрировано в министерстве юстиции и, соответственно, вступает в силу», — заявил Михаил Мишустин.

При этом сроки самоизоляции не поменяются у тех людей, кто уже находится на карантине по предписанию Роспотребнадзора. Они обязаны соблюдать изоляцию до той даты, которая указана в документе, сообщает со ссылкой на пресс-службу ведомства РИА Новости.

Ранее сообщалось, что срок изоляции сокращается из-за широкого распространения штамма омикрон. При заражении этой разновидностью коронавируса инкубационный период длится всего два-три дня, а значит, ждать проявления первых симптомов болезни дольше недели нет смысла.

Срок карантина по гриппу и по ОРВИ не меняется и по-прежнему будет составлять две недели.

Как рассказала ИА «Первое областное» заместитель руководителя Роспотребнадзора по Челябинской области Светлана Лучинина, правила изоляции контактных в школах ужесточатся. При выявлении коронавируса в классе уходить на карантин теперь будет весь класс, а если в школе ковид подтвердится у детей из разных классов — на изоляцию уйдет вся школа.

Вводить всеобщий дистант в школах власти Челябинской области не планируют.