У большинства южноуральцев с омикроном болезнь проходит по типу ОРВИ

В лаборатории подтвердили 32 случая заражения новым штаммом

В Челябинской области официально подтверждены 32 случая заражения омикроном. Об этом накануне, 26 января, сообщали в региональном Роспотребнадзоре.

«Выявлено 32 случая омикрона. Четыре из них завозные из-за рубежа: три из Доминиканской Республики и один из Армении. Остальные заболевшие за рубеж не выезжали и с приехавшими из-за границы не контактировали», — рассказали в надзорном ведомстве.

Случаи заражения омикроном отмечены в Челябинске, Магнитогорске, Миассе, Златоусте, Коркино, Копейске и в Сосновском районе. Самому младшему пациенту 13 лет, самому старшему — 82 года.

«18 пациентов, заразившихся омикроном, имеют законченный курс вакцинации. И только у двух больных заболевание протекало в виде пневмонии, у остальных — по типу ОРВИ. Госпитализация потребовалась четырем заболевшим», — добавляют в Роспотребнадзоре.

Определение штамма коронавируса челябинский Роспотребнадзор проводит в Тюменском НИИ краевой инфекционной патологии Роспотребнадзора. На анализ посылают биоматериал приехавших из-за рубежа, контактных с приехавшими из-за границы, а также от пациентов с тяжелым и нетипичным течением коронавируса, заболевших повторно, привитых и некоторых других категорий.

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