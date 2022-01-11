В Челябинской области еще 234 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 11 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 12 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 234 положительных результата, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 150 тысяч 607 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 334 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 141 тысяча 157 южноуральцев. На лечении остаются 1809 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 26 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7579 южноуральцев.

Новую волну коронавируса в Челябинской области ожидают в конце января.

Также в Челябинской области открыли более 40 пунктов вакцинации от COVID‑19. Ранее ИА «Первое областное» рассказало, как они будут работать с 10 по 16 января.



Между тем ученые ЧелГУ заявили о мало изученном, но опасном последствии коронавируса.

