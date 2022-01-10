В Челябинской области ожидают новую волну коронавируса к концу января

Уже со следующей недели в регионе готовы развернуть дополнительные ковидные койки

«Эпидемиологическую ситуацию в регионе анализируют каждый день. Рост заболеваемости коронавирусом в Челябинской области ожидается с середины-конца января. И больницы готовы развернуть дополнительные койки со следующей недели, если появится такая необходимость. Буду рада, если прогноз будет ошибочным»,

— рассказала Елена Кутрова.

«Низкий рост заболеваемости в эти дни дала прививочная кампания конца 2021 года, но уровень смертности настораживает. Ковид „чистит“ население старше 65 лет, иммунитету которых из-за хронических заболеваний сложно справиться с инфекцией. Пока в Челябинской области фиксируют случаи COVID-19 и его версию 2021 года — штамм „дельта“. Случаев высокозаразного „омикрона“ в регионе не зафиксировано. Но нам осталось до него два шага: люди сейчас возвращаются на работу, в том числе из других стран. Границы же были открыты»,

— продолжает Елена Кутрова.

«Наша вакцина работает. Она и своевременное обращение за медицинской помощью снижают риск тяжелого течения заболевания в случае заражения. Хотелось бы видеть больше сознательности в вопросах вакцинации, в особенности от молодых людей»,

— добавила Елена Кутрова.

В Челябинской области ожидают рост заболеваемости коронавирусом в середине-конце января. Темпы вакцинации в новогодние праздники были низкими, а открытые границы повысили риск завоза высоковирулентного (заразного) штамма «омикрон». Пока случаев заражения им и его гибридом с «дельтой» — «дельтакроном» — на Южном Урале не было. Об этом ИА «Первое областное» сегодня, 10 января, сообщила главный внештатный эпидемиолог Минздрава области Елена Кутрова.Новогодние праздники не помогли повысить коллективный иммунитет. В каникулы южноуральцы активно отдыхали, а темп вакцинации, по словам Елены Кутровой, упал до уровня сентября. По данным регионального Минздрава, прививку с 31 декабря по 9 января сделали 15 706 южноуральцев, коллективный иммунитет достиг значений 57,3% (прирост составил всего 0,3%. —). Заболеваемость пошла на спад, чего не скажешь о смертности.Опасность «омикрона» связана со скоростью его распространения. Эпидемиолог говорит, что инкубационный период при заражении новым штаммом сокращается с 14 до 7 дней. При этом подростки и молодые люди могут не знать, что являются носителями заболевания. Молодежь может получить положительный результат ПЦР-теста при хорошем самочувствии.Гибрид «дельты» и «омикрона», зафиксированный на Кипре в начале 2022 года и уже получивший название «дельтакрон», до России еще не дошел. Елена Кутрова говорит, что защитить себя от него поможет вакцинация.Пациентов с коронавирусом и ОРВИ на Южном Урале начали выборочно тестировать на «омикрон» в декабре 2021 года . Новый штамм совсем недавно появился в России и обладает большой патогенностью. Как от него защититься, читайте на нашем сайте.

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 249 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Умерли 27 пациентов. На лечении остаются 1935 человек.