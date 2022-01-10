В Челябинской области в первую рабочую неделю 2022 года открыли более 40 пунктов вакцинации от коронавируса. Помимо поликлиник по месту жительства, сделать прививку все желающие смогут в ТРК, МФЦ и медпунктах некоторых железнодорожных вокзалов. График работы бригад сегодня, 10 января, сообщил региональный Минздрав.
«После введения препарата от COVID-19 избегайте физических нагрузок, откажитесь от алкоголя, не допускайте перегрева и переохлаждения организма. Не забывайте о важных мерах профилактики после прививки — ношении медицинской маски, использовании санитайзера и соблюдении социальной дистанции», — напомнили в ведомстве.
Мобильные бригады в ТРК и дополнительные пункты вакцинации с отдельными входами
Челябинск
15 и 16 января
ТРК «Алмаз»
14:00—18:00
15 января
ТК «КС»
12:00—15:00
МФЦ, ул. Труда, 164
10:00—14:00
Магнитогорск
С 10 по 16 января
ТРК «Гостиный двор»
12:00—18:00
ТРК «Континент»
12:00—18:00
ТЦ «Лента»
12:00—18:00
ТЦ «Тройка»
12:00—18:00
ТЦ «Паллада»
12:00—18:00
ТЦ «Казачий рынок»
12:00—18:00
Миасс
Администрация города
С 12 по 14 января
16:00—19:00
15 и 16 января
11:00—14:00
Златоуст
С 10 по 14 января
«Территория бизнеса»
9:00—19:00
15 и 16 января
«Территория бизнеса»
10:00—17:00
Кыштым
15 и 16 января
ТК «Радуга»
10:00—14:00
Чесма
13 января
ТЦ «Магнит»
10:00—14:00
14 января
Центральный рынок
10:00—13:00
16 января
ТЦ «Магнит»
10:00—14:00
Круглосуточные пункты вакцинации
Ж/Д вокзал, медпункт
Сатка
Районная больница, приемный покой
Магнитогорск
ГБ № 1, приемный покой
Касли
Районная больница, приемный покой
Катав-Ивановск
Районная больница, приемный покой
Кыштым
Городская больница им. А.П. Силаева, приемный покой
Карабаш
Городская больница, приемный покой
село Миасское
Районная больница, стационар (ул. Центральная, 21)
Уйское
Районная больница, приемный покой
Верхний Уфалей
Городская больница, приемный покой стационара
Варна
Районная больница, приемный покой
Троицк
Медпункт пункт Ж/Д вокзала
Карталы
Городская больница, приемный покой стационара
Ж/Д вокзал, медпункт
Чебаркуль
Областная больница, приемное отделение
Октябрьское
Районная больница, приемный покой
Увелка
Районная больница, приемный покой
Коркино
Городская больница № 1, травмпункт
Городская больница № 2, приемный покой инфекционного отделения
село Агаповка
Районная больница
Куса
Районная больница, приемный покой
Нязепетровск
Районная больница
село Кизильское
Районная больница
село Аргаяш
Районная больница
Миасс
Городская больница № 3
18:00—21:00
Златоуст
Медпункт Ж/Д вокзала
Карталы
Городская больница, приемный покой
Копейск
Городская больница № 1, приемный покой пос. Советов, 6 с 20:00 до 08:00
Фершампенуаз
Районная больница, приемный покой хирургического отделения
По данным регионального Минздрава, прививку с 31 декабря по 9 января сделали 15 706 южноуральцев, коллективный иммунитет достиг значений 57,3% (прирост составил всего 0,3%. — Прим. ред).
За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 249 положительных результатов, среди заболевших нет школьников. Умерли 27 пациентов. На лечении остаются 1935 человек.
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