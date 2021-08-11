В Челябинской области не планируют вводить QR‑коды для посещения кафе и ресторанов

Информацию о таких ограничениях опровергла первый замгубернатора Ирина Гехт

В средствах массовой информации появилась информация о том, что в Челябинской области могут ввести QR-коды для посещения заведений общепита. Сведения о подобных ограничениях в регионе опровергла первый замгубернатора Ирина Гехт. Материалы по распространению таких данных уже передали на рассмотрение в Роскомнадзор.

«Еще раз подчеркну: вопрос о введении дополнительных ограничений, в том числе QR-кодов, на территории Челябинской области не рассматривается», — отметила Ирина Гехт.

Общепит — одна из наиболее пострадавших в пандемию отраслей бизнеса. Поэтому ее представителям были предоставлены различные меры поддержки — как на федеральном, так и на региональном уровне.

«В правительстве региона не ведется никаких обсуждений — ни официальных, ни кулуарных — о введении QR-кодов в системе общественного питания. Мы понимаем всю сложность ситуации, с которой столкнулись владельцы кафе, столовых и ресторанов Челябинска в связи с тотальными антиковидными ограничениями прошлого года. По инициативе губернатора Челябинской области Алексея Текслера для предпринимателей в наиболее пострадавших отраслях уменьшены ставки по упрощенной системе налогообложения и расширены перечни видов экономической деятельности, при которых может применяться патентная система налогообложения», — заявил замгубернатора Егор Ковальчук.

Сейчас в регионе проходит массовая вакцинация жителей. Сняты практически все ограничения, главным условием остается соблюдение санитарных норм работы заведений общепита.

«Региональные власти и впредь намерены поддерживать эту сферу экономики, помогая ей восстановиться, а не усложнять жизнь малого и среднего бизнеса введением каких-либо дополнительных ограничений», — добавил Егор Ковальчук.

Накануне во время брифинга Ирина Гехт сообщила, что регион допускает введение новых коронавирусных ограничений, но только тех, которые будут отвечать свежему приказу Роспотребнадзора России. Прежде всего они могут коснуться проведения массовых мероприятий: количество допустимых участников различных акций строго привязано к эпидситуации в регионе.

Напомним, за минувшие сутки в Челябинской области провели больше 11 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 368 положительных результатов. Всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели 78 тысяч 875 человек.