В Челябинской области еще 232 человека заболели коронавирусом за сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 12 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 15 тысяч ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 232 положительных результата, среди заболевших нет школьников. С начала пандемии официально зарегистрировано 150 тысяч 839 случаев заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписали 180 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 141 тысяча 337 южноуральцев. На лечении остаются 1839 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 22 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом и уточняет: 14 человек умерли от ковида, а еще 8 — от сопутствующих недугов. Всего за время пандемии от ковида умер 7601 южноуралец.

Новую волну коронавируса в Челябинской области ожидают в конце января.

Челябинский врач заявила о неизбежности прихода «омикрона» на Южный Урал. Ольга Агеева призвала земляков прививаться эффективной отечественной вакциной.

Также в Челябинской области открыли более 40 пунктов вакцинации от COVID‑19. Ранее ИА «Первое областное» рассказало, как они будут работать с 10 по 16 января.