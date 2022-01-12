Челябинский врач заявила о неизбежности прихода «омикрона» на Южный Урал

Ольга Агеева призвала земляков прививаться эффективной отечественной вакциной

Новый штамм коронавируса «омикрон» неизбежно придет на Южный Урал, и защитить от него сможет только прививка. Об этом в среду, 12 января, заявила главный внештатный специалист по медицинской профилактике Минздрава Челябинской области Ольга Агеева.

«Новый штамм коронавируса на территории нашего региона пока не выявлен, но это дело времени, распространяется он достаточно быстро», — пояснила медик.

В то же время Агеева замечает, что «омикрон» — разновидность коронавируса. Поэтому российская вакцина «Спутник V» эффективна против омикрон-штамма и защищает от тяжелого течения болезни.

«Эффективность российских вакцин, по данным их разработчиков, существенно не снижается против различных штаммов. Это связано именно со структурой вакцины: на платформе (векторе), в качестве которой используется аденовирус, фиксируется фрагмент генетического материала из „шипа“ коронавируса. Вырабатывающиеся антитела в свою очередь работают против „шипов“, предотвращая даже возможность проникновения вируса в организм человека», — добавляет Агеева.

По данным ученых, «Спутник V» дает самую широкую палитру нейтрализующих антител к различным штаммам коронавируса по сравнению с другими широко используемыми вакцинами.

Новую волну коронавируса в Челябинской области ожидают в конце января.

Также в Челябинской области открыли более 40 пунктов вакцинации от COVID‑19. Ранее ИА «Первое областное» рассказало, как они будут работать с 10 по 16 января.