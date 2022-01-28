В Челябинской области еще 1656 человек заболели коронавирусом за день

Минздрав региона озвучил сводку на 28 января 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели более 16,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 1656 положительных результатов, среди заболевших 223 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 159 тысяч 593 случая заражения коронавирусом, сообщает Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 22 человека. Всего с начала пандемии болезнь победили 143 тысячи 262 южноуральца. На лечении остаются 8558 человек.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 6 скончавшихся накануне пациентах с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 7711 южноуральцев.