Южный Урал попал в топ регионов с самыми высокими ценами на ПЦР‑тесты

Активисты пожаловались на это в УФАС

Стоимость ПЦР-теста на коронавирус в отдельных клиниках Челябинской области превышает 2500 рублей. Для большинства южноуральцев эта сумма является неподъемной. Активисты местного отделения ОНФ уже направили жалобу в Антимонопольную службу, сообщает пресс-служба общественной организации.

В ОНФ заявляют, что опросили 22 тысячи россиян, и 37% из них заявили, что сдавали тест платно. Причем многие не по собственной воле, а как требовал работодатель.

«Распространение нового штамма омикрона может стать причиной для попыток частных компаний поднять цены. При этом, по результатам мониторинга Народного фронта, разница в стоимости ПЦР-тестов уже практически достигает шести раз. Люди, которые не могут позволить себе исследование за 2500 рублей, обращаются в поликлиники в рамках ОМС, чем в несколько раз увеличивают нагрузку на лаборатории государственных учреждений. Полагаем, что в данной ситуации нужно вмешательство антимонопольной службы. Региональное отделение Народного фронта обратилось в УФАС с просьбой проверить цены на ПЦР-тесты», — заявил руководитель регионального исполкома Народного фронта в Челябинской области Денис Рыжий.

В топ регионов с самой высокой стоимостью ПЦР-исследований, помимо Челябинской области, также вошли Якутия, Тыва, Камчатский и Приморский края, Кемеровская, Магаданская, Московская, Сахалинская области, Ненецкий автономный округ и город Москва.