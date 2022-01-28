Очередной пик пандемии в Челябинской области можно ждать через месяц

Такой прогноз дал министр здравоохранения региона Юрий Семенов

Заболеваемость коронавирусом на Южном Урале будет расти как минимум в течение месяца. Об этом в пятницу, 28 января, сообщил министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов. Своим прогнозом Семенов поделился со СМИ, когда отвечал на вопрос о пике новой волны пандемии.

«В течение месяца мы ожидаем рост числа заболевших. Может быть, это и будет пик. Думаю, что тогда мы все и увидим», — сказал Юрий Семенов.

На утро 28 января в Челябинской области выявлен максимальный суточный прирост заболевших.

За минувшие сутки медики региона провели более 16,5 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус и получили 1656 положительных результатов. Среди заболевших 223 школьника.

Единственным надежным способом защитить себя от ковида, по словам Семенова, является вакцинация. Сейчас в Челябинской области первым привиты более 1 млн 858 тысяч южноуральцев, или 58,5% всего взрослого населения. Ревакцинацию прошли 280 тысяч 413 человек.

Чтобы не заразиться, министр призывает жителей области соблюдать меры предосторожности: носить маски, мыть руки и избегать замкнутых пространств.