Десятая часть всех школьников на Южном Урале перешла на удаленку

Карантин в школах объявлен из‑за ковида и ОРВИ

На Южном Урале около десяти процентов всех школьников учатся удаленно из-за подъема заболеваемости коронавируса и ОРВИ. Об этом в пятницу, 28 января, сообщила на пресс-конференции по омикрону первый заместитель министра образования Челябинской области Елена Коузова.

«На 28 января в Челябинской области около 46 тысяч школьников находятся на дистанционном обучении. Это 10 процентов от всех учащихся. На карантин по ОРВИ закрыты 1476 классов и 18 школ. На изоляции по ковиду находятся 57 классов. Всего в Челябинской области более 20 тысяч классов», — назвала цифры статистики Елена Коузова.

На этой неделе школьников региона, которым уже исполнилось 12 лет, начали прививать от коронавируса препаратом «Спутник М». В первый день вакцинации прививку получили 25 школьников. Всего же около 1700 южноуральских родителей подписали согласие на вакцинацию своих детей от ковида.

Ранее губернатор Челябинской области Алексей Текслер заявил, что вводить всеобщий дистант для учащихся школ в регионе не будут.