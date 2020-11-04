В Челябинской области диагностировано еще 175 случаев заражения COVID-19

Всего в регионе зафиксировано 20963 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.

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Количество случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в Челябинской области выросло до 20963. По состоянию на утро 4 ноября, еще 175 южноуральцам диагностировали COVID-19. Отметим, что среди заболевших нет школьников.

«Всего в Челябинской области больных COVID-19 — 4885 человек. За прошедшие сутки выписаны 91 человек. Всего 15372 пациента выздоровели и выписаны из больниц. Проведено всего исследований за время пандемии методами ИФА и ПЦР на COVID-19 — 831 323. За прошедшие сутки проведено 6327 тестов», — сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

За прошедшие сутки скончалось шесть южноуральцев. Причиной смерти четверых из них стал COVID-19.

«От COVID-19 скончались: пациент, 58 лет; пациент, 88 лет; пациентка, 75 лет, пациентка, 69 лет. От других причин: хронический гломерулонефрит, постинфарктный кардиосклероз (ковид сопутствующий) — пациентка, 65 лет; сахарный диабет, атеросклероз коронарных артерий, аорты (ковид сопутствующий) — пациент, 67 лет», — рассказали в пресс-службе Минздрава Челябинской области.

На территории региона введен обязательный масочный режим, южноуральцы должны соблюдать социальную дистанцию. Пожилым людям рекомендуют оставаться на самоизоляции. По всем вопросам о COVID-19 в регионе действует горячая линия Минздрава: 8(351)240-15-16.