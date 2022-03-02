В Челябинской области 2405 человек заболели коронавирусом за минувшие сутки

Минздрав региона озвучил сводку на 2 марта 2022 года

За минувшие сутки в Челябинской области провели почти 22 тысячи ПЦР-тестов на коронавирус. Медики получили 2405 положительных результатов, среди заболевших — 172 школьника. С начала пандемии официально зарегистрировано 287 тысяч 561 случай заражения коронавирусом, сообщает сегодня, 2 марта, Минздрав Челябинской области.

Накануне из больниц выписаны 3836 человек. Всего с начала пандемии болезнь победили 246 тысяч 931 южноуралец. На лечении остаются 32 тысячи 322 человека.

Также Минздрав Челябинской области сообщает о 21 скончавшемся накануне пациенте с коронавирусом. Всего за время пандемии от ковида умерли 9168 южноуральцев.

В Кыштыме открыли лабораторию для диагностики коронавируса по ПЦР-тесту. Она будет обслуживать север Челябинской области.

С 1 марта поликлиники Челябинской области возобновили профосмотры и диспансеризацию населения, которые были остановлены на пике пятой волны пандемии.



Также с 1 марта в Челябинской области отказались от проверок QR-кодов при входе в магазины и ТРК.