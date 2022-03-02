В Кыштыме открыли лабораторию для диагностики коронавируса по ПЦР-тесту

Она будет обслуживать север Челябинской области

В Кыштыме, в городской больнице имени Силаева, открыли лабораторию по проведению ПЦР-исследований на COVID-19. Она будет обслуживать северные территории Челябинской области. Об этом в среду, 2 марта, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

«В лаборатории Кыштыма будут обрабатывать ПЦР-материалы, взятые у пациентов Кыштымского городского округа, а также Каслинского, Верхнеуфалейского и Нязепетровского районов», — уточняют в пресс-службе.

В Минздраве области заявляют, что открытие новой лаборатории позволит медикам более оперативно получать результаты анализов, ставить диагноз и назначать адекватное лечение.

Накануне четыре ковидные поликлиники были закрыты в Челябинской области. Куда теперь обращаться пациентам с признаками ОРВИ и ковидом, читайте в материале ИА «Первое областное».





